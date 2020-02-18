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هذا ما يفعله اللوز بالجسم

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*يمن برس - متابعات

يُعدّ اللوز من أفضل الوجبات الخفيفة من ناحية المذاق والفوائد الصحية، كما يمكن إضافته للحليب والسلطة والحلوى وأطباق الخضروات. ويحتوي اللوز على مغذيات تفيد القلب والشرايين، إلى جانب أنها تقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.



كما يمتاز اللوز بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي يحتويها، وأهمها فيتامين "إي". كما يوفر اللوز كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو معدن هام للوقاية من الالتهابات.



وتحتوي الحصة الواحدة من اللوز على 78 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 20 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من المعدن.



ويعتبر اللوز من أفضل مصادر دهون أوميغا3 النباتية، كما يوفر الكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار من الأوعية الدموية. وتعمل هذه الدهون الصحية كمضادات للالتهابات، بحسب ما يشير الخبراء.



كما توفر الحصة الواحدة من اللوز 6 غرامات من البروتين، ويساعد تناول البروتين النباتي على خفض مستوى الالتهابات في الجسم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يُعدّ اللوز من أفضل الوجبات الخفيفة من ناحية المذاق والفوائد الصحية، كما يمكن إضافته للحليب والسلطة والحلوى وأطباق الخضروات. ويحتوي اللوز على مغذيات تفيد القلب والشرايين، إلى جانب أنها تقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.كما يمتاز اللوز بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي يحتويها، وأهمها فيتامين "إي". كما يوفر اللوز كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو معدن هام للوقاية من الالتهابات.وتحتوي الحصة الواحدة من اللوز على 78 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 20 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من المعدن.ويعتبر اللوز من أفضل مصادر دهون أوميغا3 النباتية، كما يوفر الكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار من الأوعية الدموية. وتعمل هذه الدهون الصحية كمضادات للالتهابات، بحسب ما يشير الخبراء.كما توفر الحصة الواحدة من اللوز 6 غرامات من البروتين، ويساعد تناول البروتين النباتي على خفض مستوى الالتهابات في الجسم.







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