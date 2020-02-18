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الدحبول : لا توجد أي قوة خارج إطار الجيش والأمن في شبوة

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*يمن برس - متابعات

أكد مدير إدارة أمن شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول، أن المحافظة تحت سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بنسبة 100%.

ونقلت موقع الجيش"سبتمبر نت" عن الدحبول إن إدارة أمن شبوة استكملت تفعيل كل أفرعها وبنائها كمؤسسة أمنية متكاملة، وسيكون العام 2020 عام التطوير والتأهيل، والرفع من مستوى أداء رجال الأمن

وذكرت أن نحو 800 فرد من منتسبي ما كان يُعرف بالنخبة الشبوانية هم في الأساس جنود لدى إدارة الأمن ولديهم أرقام عسكرية، وهؤلاء سيعودون لعملهم ما لم يكن على أحدهم قضية جنائية، أو يكون متهماً بأعمال فوضى وتخريب فسيُحال للجهات المختصة كما ينبغي.

ونفى الدحبول وجود أي سجون سرية في المحافظة، مؤكداً أن كافة السجون الموجودة في المحافظة تخضع للأمن، ويتم تفتيشها بصورة دورية من قبل رئيس النيابة.

وأشار إلى أنه لا توجد في المحافظة أي قوة لا تخضع لإدارة الأمن أو قيادتي محور عتق وبيحان.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مدير إدارة أمن شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول، أن المحافظة تحت سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بنسبة 100%.ونقلت موقع الجيش"سبتمبر نت" عن الدحبول إن إدارة أمن شبوة استكملت تفعيل كل أفرعها وبنائها كمؤسسة أمنية متكاملة، وسيكون العام 2020 عام التطوير والتأهيل، والرفع من مستوى أداء رجال الأمنوذكرت أن نحو 800 فرد من منتسبي ما كان يُعرف بالنخبة الشبوانية هم في الأساس جنود لدى إدارة الأمن ولديهم أرقام عسكرية، وهؤلاء سيعودون لعملهم ما لم يكن على أحدهم قضية جنائية، أو يكون متهماً بأعمال فوضى وتخريب فسيُحال للجهات المختصة كما ينبغي.ونفى الدحبول وجود أي سجون سرية في المحافظة، مؤكداً أن كافة السجون الموجودة في المحافظة تخضع للأمن، ويتم تفتيشها بصورة دورية من قبل رئيس النيابة.وأشار إلى أنه لا توجد في المحافظة أي قوة لا تخضع لإدارة الأمن أو قيادتي محور عتق وبيحان.







شبوة الجيش الامن



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