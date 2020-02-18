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مسؤول حكومي: الحوثيون طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي لإحراج الرئاسة

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*يمن برس - متابعات

قال عضو في وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات مع جماعة الحوثيين إن الأخيرة طرحت اسم العميد ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، للإفراج عنه في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بغية إحراج الرئاسة والشرعية أمام الرأي العام.



وأضاف المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مؤخراً في الأردن جاء بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى يقين تام بأن الإفراج عن المعتقلين والأسرى أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل الضغط الحقوقي والأممي المتواصل، إضافة إلى تفاهمات إقليمية من أجل إطلاق سراح الأسرى السعوديين.



وأفاد عضو الوفد الحكومي في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية بأن العميد ناصر منصور هادي - شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي- هو أحد المعتقلين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.



وقال إن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي في رسالة نقلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف "لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك".



ومضى قائلاً إن "الحكومة في الواقع رفضت الأمر في البداية، وطالبت بإطلاق المعتقلين الثلاثة الآخرين أيضاً (وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والعميد فيصل رجب) أو حتى زيارتهم للتأكد من أنهم على قيد الحياة، ولكنها قوبلت بضغوط كبيرة"، حد قوله.



وكانت جماعة الحوثيين اعتقلت اللواء ناصر منصور هادي واللواء الركن محمود الصبيحي (وزير الدفاع) والعميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 31 مدرع، خلال معركة قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد في مارس 2015.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال عضو في وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات مع جماعة الحوثيين إن الأخيرة طرحت اسم العميد ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، للإفراج عنه في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بغية إحراج الرئاسة والشرعية أمام الرأي العام.وأضاف المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مؤخراً في الأردن جاء بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى يقين تام بأن الإفراج عن المعتقلين والأسرى أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل الضغط الحقوقي والأممي المتواصل، إضافة إلى تفاهمات إقليمية من أجل إطلاق سراح الأسرى السعوديين.وأفاد عضو الوفد الحكومي في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية بأن العميد ناصر منصور هادي - شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي- هو أحد المعتقلين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.وقال إن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي في رسالة نقلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف "لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك".ومضى قائلاً إن "الحكومة في الواقع رفضت الأمر في البداية، وطالبت بإطلاق المعتقلين الثلاثة الآخرين أيضاً (وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والعميد فيصل رجب) أو حتى زيارتهم للتأكد من أنهم على قيد الحياة، ولكنها قوبلت بضغوط كبيرة"، حد قوله.وكانت جماعة الحوثيين اعتقلت اللواء ناصر منصور هادي واللواء الركن محمود الصبيحي (وزير الدفاع) والعميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 31 مدرع، خلال معركة قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد في مارس 2015.







اليمن اتفاق الاسرى الحوثيين



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