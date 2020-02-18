 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يزحفون نحو أول محافظة جنوبية
الحوثيون يزحفون نحو أول محافظة جنوبية
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 10:27:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تقرير أممي: الحوثيون حصلوا في 2019 على أسلحة إيرانية الصنع
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
تقرير أممي: الحوثيون حصلوا في 2019 على أسلحة إيرانية الصنع

*يمن برس - متابعة خاصة
دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية ضخمة، إلى منطقة بركان في مديرية ميكراس التابعة لمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، بهدف فرض سيطرتها على الجبهات التي تعيقها من التقدم نحو المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لجبهة ثرة في بيان، إن تعزيزات عسكرية وبشرية ضخمة إلى منطقة بركان في مديرية ميكراس، مشيرًا إلى أن نحو 40 طقمًا محملا بعناصر الحوثيين، إضافة إلى 50 سيارة نقل كبير مغطاة يعتقد أنها تحمل صواريخ.

وكانت جماعة الحوثي، أقدمت أمس الأول على تهجير المواطنين من قرية المنصب، إحدى القرى السكنية الواقعة في أعلى عقبة "ثرة" بمكيراس في أبين بشكل كامل.

ويسيطر الحوثيون على مديرية مكيراس بمحافظة أبين (جنوبي البلاد) منذ أواخر العام 2014.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
909
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©