مقتل عشرات الحوثيين في الدريهمي بالحديدة

*يمن برس - متابعة خاصة
قتل العشرات من مسلحي جماعة الحوثي مصرعهم، مساء الثلاثاء، خلال عملية تصدي القوات المشتركة، لهجومين شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن الجماعة الحوثية عاودت الهجوم للمرة الثانية، في مديرية الدريهمي، بعد تكبدها عشرات القتلى والجرحى، وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها.
وأوضح في بيان، انه تم تدمير دبابة حوثية في منطقة الشجن شرق مدينة الدريهمي.
وجاء هذا التصعيد العسكري الحوثي في الوقت الذي تقوم نائبة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الألمانية دانييلا كروسلاك بزيارة نقاط الرقابة الأممية في الحديدة واللقاء مع ضباط الأرتباط لمناقشة إنجاح عملية السلام في الحديدة، وفق البيان.
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