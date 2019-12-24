دنيا الخامري



2019.. عام من الخيبات



نهاية العالم تعبر عن وقت معين حيث سيتم تدمير الكون أو الأرض أو البشرية..

وما مررنا فيه نحن كبشر خلال هذه الأعوام كافية لتصلنا إلى نهاية العالم وليس العام..

2019 عام الخيبة بكل معانيها ومرادفاتها لليمن واليمنيين كافة..

عام حُصد فيه الكثير من الأحداث على كافة الأصعد..

تقارب الزمان بحيث أصبحنا نشعر بأن الوقت قصير وأن السنة كالشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعف..

وفي اليمن انتهاكات ومجاعة وأوبئة وأمراض وفقر وتشريد ونزوح واعتقالات قسرية وقتل ودمار وجرائم لا تُعد ولا تُحصى وحرب لا هوادة فيها.. جميعها عناوين لحصاد مثقل بالكثير والكثير لم يذكر بعد..

هذا هو حال اليمن في ظل استمرار سيطرة المليشيا الحوثية على صنعاء والمناطق المجاورة لها وسط صمت دولي مخيب ومراوحة اتفاق الرياض في العاصمة المؤقتة عدن مكانه حيث لا فرج يُذكر ينعش آمال اليمنيين بمستقبل مشرق هنا أو هناك.. نفق مُظلم يُخيم على الأجواء اليمنية وسحابة شتاء قاتمة وشديدة البرودة تحمل في جعبتها مزيد من المعاناة لمن تأمل أن يتحول مسار المفاوضات والمشاورات الى الحل والخلاص والسلام المُرتقب..

"‏فإذا لم يكن من المرغوب فيه أن يكون لدى عامة الشعب وعي سياسي قوي، فكل ما هو مطلوب منهم وطنية بدائية يمكن اللجوء إليها حينما يستلزم الأمر"..

عزيزي المواطن اليمني عزيزتي المواطنة اليمنية تحصنوا باسم الله بعام 2020 فإنه يحمل الكثير من الاحداث التي قد تبلغ مستويات تفوق القدرة على الاحتمال..



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نهاية العالم تعبر عن وقت معين حيث سيتم تدمير الكون أو الأرض أو البشرية..وما مررنا فيه نحن كبشر خلال هذه الأعوام كافية لتصلنا إلى نهاية العالم وليس العام..2019 عام الخيبة بكل معانيها ومرادفاتها لليمن واليمنيين كافة..عام حُصد فيه الكثير من الأحداث على كافة الأصعد..تقارب الزمان بحيث أصبحنا نشعر بأن الوقت قصير وأن السنة كالشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعف..وفي اليمن انتهاكات ومجاعة وأوبئة وأمراض وفقر وتشريد ونزوح واعتقالات قسرية وقتل ودمار وجرائم لا تُعد ولا تُحصى وحرب لا هوادة فيها.. جميعها عناوين لحصاد مثقل بالكثير والكثير لم يذكر بعد..هذا هو حال اليمن في ظل استمرار سيطرة المليشيا الحوثية على صنعاء والمناطق المجاورة لها وسط صمت دولي مخيب ومراوحة اتفاق الرياض في العاصمة المؤقتة عدن مكانه حيث لا فرج يُذكر ينعش آمال اليمنيين بمستقبل مشرق هنا أو هناك.. نفق مُظلم يُخيم على الأجواء اليمنية وسحابة شتاء قاتمة وشديدة البرودة تحمل في جعبتها مزيد من المعاناة لمن تأمل أن يتحول مسار المفاوضات والمشاورات الى الحل والخلاص والسلام المُرتقب.."‏فإذا لم يكن من المرغوب فيه أن يكون لدى عامة الشعب وعي سياسي قوي، فكل ما هو مطلوب منهم وطنية بدائية يمكن اللجوء إليها حينما يستلزم الأمر"..عزيزي المواطن اليمني عزيزتي المواطنة اليمنية تحصنوا باسم الله بعام 2020 فإنه يحمل الكثير من الاحداث التي قد تبلغ مستويات تفوق القدرة على الاحتمال..



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