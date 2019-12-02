في الذكرى الثانية لانتفاضة ديسمبر.. طارق صالح يوجه الشكر للزبيدي
*يمن برس - متابعة خاصة
ترأس العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الإثنين اجتماعاً ضم قادة ألوية حراس الجمهورية.
وفي الاجتماع، وجه نجل شقيق الرئيس االسابق صالح، التحية والشكر لرئيس المجلس الانتقالي الزبيدي عيدروس الزبيدي وأعضاء مجلسه على مبادرتهم الداعمة ضمن الشراكة مع التحالف العربي وفقا لوكالة 2 ديسمبر المملوكة لطارق صالح.
وأشار إلى أن قادة المجلس الانتقالي أكدوا على جاهزيتهم العالية واستعدادهم الدائم لتنفيذ أي مهام توكل إليهم إلى جانب منتسبي المقاومة المشتركة ابطال التهاميين والعمالقة.
وأكد أنهم ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة المناسبة لاستكمال تحرير ما تبقى من الساحل الغربي وبقية المحافظات، وصولا إلى العاصمة صنعاء.
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