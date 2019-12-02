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توجيه حكومي عاجل وصارم بشأن مقتل العميد الحمادي

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العميد الحمادي

*يمن برس - خاص

وجه رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة، للرأي العام.



جاء ذلك في بيان نعي رسمي أصدرته الحكومة الشرعية، مساء اليوم الإثنين، باسم رئيس الوزراء ونيابة عن أعضاء الحكومة، ونشره حساب الحكومة الرسمي على موقع "تويتر"



في سياق متصل، طالب عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح، شوقي القاضي، بالتحقيق في حادثة مقتل العميد عدنان الحمادي، ودعا في تغريده له على تويتر، الرئاسة وقيادة وزارة الدفاع إلى الكشف عن ملابسات الحادثة ومن يقف خلفها.



وتوفي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، اليوم الاثنين، متأثراً بجراحة البالغة، بعد تعرضه للاغتيال برصاص شقيقه جلال بسبب خلافات شخصية في منطقة بني حماد بمديرية المواسط بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة، للرأي العام.جاء ذلك في بيان نعي رسمي أصدرته الحكومة الشرعية، مساء اليوم الإثنين، باسم رئيس الوزراء ونيابة عن أعضاء الحكومة، ونشره حساب الحكومة الرسمي على موقع "تويتر"في سياق متصل، طالب عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح، شوقي القاضي، بالتحقيق في حادثة مقتل العميد عدنان الحمادي، ودعا في تغريده له على تويتر، الرئاسة وقيادة وزارة الدفاع إلى الكشف عن ملابسات الحادثة ومن يقف خلفها.وتوفي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، اليوم الاثنين، متأثراً بجراحة البالغة، بعد تعرضه للاغتيال برصاص شقيقه جلال بسبب خلافات شخصية في منطقة بني حماد بمديرية المواسط بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).







اليمن العميد الحمادي اغتيال



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