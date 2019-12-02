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الرئيس هادي يعلق على اغتيال العميد الحمادي
الإثنين, 02 ديسمبر, 2019 10:12:00 مساءً

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أول تعليق للرئيس هادي على هجوم مأرب الدامي
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أول تعليق للرئيس هادي على هجوم مأرب الدامي

*يمن برس - متابعة خاصة
أعرب الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، عن تعازيه الحارة في مقتل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع بتعز.

وقال هادي في برقية عزاء بعثها لأسرته مساء اليوم، "“إن الوطن برحيل الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع خسر رجلاً من أنبل رجالاته ومناضلاً جسوراً ومقداماً شجاعاً ومخلصاً وفياً ورحيله في مثل هذه المرحلة الاستثنائية التي كان له دورا محوريا فيها يمثل خسارة وطنية كبيرة”.

وكان رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك وجه الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة، للرأي العام.
 


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خاص - يمن برس

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