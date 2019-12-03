التعليم العالي تبشر الطلاب المبتعثين بتحويل مستحقات مالية تخصهم

*يمن برس - متابعة خاصة
أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن الجفري بأنه تم تحويل المستحقات، اليوم الثلاثاء، من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب المستحقين خلال الأيام القريبة القادمة.
وأضاف أن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد مستحقات الربع الثالث للعام 2019م و تحويلها للخارج في القريب العاجل.
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