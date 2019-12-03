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وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم ونقابة المهن الموسيقية المصرية تنعيه "تفاصيل"

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شعبان عبدالرحيم

*يمن برس - متابعات



نعت نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها الفنان هاني شاكر، ببالغ الحزن والأسى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية، فجر الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.



وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي للنقابة، في تصريحات صحفية: «إن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين يتابع بنفسه إنهاء إجراءات تشييع الجثمان وإقامة العزاء، حيث سيُشيع جثمان عبدالرحيم عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة».



وأضاف أن النقابة تنعي الشعب المصري في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم صاحب البصمة الفنية المميزة، مشيرًا إلى أن هاني شاكر وجه الموسيقار حمادة أبواليزيد وكيل أول النقابة للتواجد مع أسرة المتوفي؛ لحين إنهاء كافة الإجراءات.



وكان شعبان عبدالرحيم قد توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 62 عامًا بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغاني الشعبية، أشهرها «مواطن ومخبر وحرامي»، «أنا بكره إسرائيل»، «متخافش من الحكومة»، «شعبان يتحدى جاكسون»، «هابطل السجاير».



وشارك في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبدالسيد لبطولة فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، تلاها ما يقرب من 10 أفلام سينمائية أخرى، بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم، وأيضًا أكثر من 15 مسلسلا تليفزيونيًا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نعت نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها الفنان هاني شاكر، ببالغ الحزن والأسى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية، فجر الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي للنقابة، في تصريحات صحفية: «إن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين يتابع بنفسه إنهاء إجراءات تشييع الجثمان وإقامة العزاء، حيث سيُشيع جثمان عبدالرحيم عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة».وأضاف أن النقابة تنعي الشعب المصري في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم صاحب البصمة الفنية المميزة، مشيرًا إلى أن هاني شاكر وجه الموسيقار حمادة أبواليزيد وكيل أول النقابة للتواجد مع أسرة المتوفي؛ لحين إنهاء كافة الإجراءات.وكان شعبان عبدالرحيم قد توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 62 عامًا بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغاني الشعبية، أشهرها «مواطن ومخبر وحرامي»، «أنا بكره إسرائيل»، «متخافش من الحكومة»، «شعبان يتحدى جاكسون»، «هابطل السجاير».وشارك في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبدالسيد لبطولة فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، تلاها ما يقرب من 10 أفلام سينمائية أخرى، بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم، وأيضًا أكثر من 15 مسلسلا تليفزيونيًا.







وفاة فنان مصري شعبان عبدالرحيم القاهرة



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