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في جريمة بشعة ..مسلحون يطلقون وابلا من الرصاص على سائق قاطرة نفط في حضرموت
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 03:09:00 مساءً

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قاطرة محترقة
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قاطرة محترقة

*يمن برس -حضرموت
قتل سائق قاطرة برصاص مسلحين مجهولين اليوم الثلاثاء، في منطقة الخشعة بوادي حضرموت شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع فيتارا أقدمو صباح اليوم على إطلاق وابل من الرصاص على سائق قاطرة تابعة للحثيلي وأردوه قتيلا على الفور.


 وأوضح المصدر أن مواطنين قاموا بنقل جثة القتيل إلى مستشفى القطن العام، فيما فر الجناة بالهرب بعد تنفيذهم للجريمة.

 وتقوم قواطر الحثيلي بنقل النفط الخام من القطاعات النفطية بشبوة إلى شركة صافر بمأرب .


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خاص - يمن برس

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