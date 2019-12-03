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في جريمة بشعة ..مسلحون يطلقون وابلا من الرصاص على سائق قاطرة نفط في حضرموت

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قاطرة محترقة

*يمن برس -حضرموت

قتل سائق قاطرة برصاص مسلحين مجهولين اليوم الثلاثاء، في منطقة الخشعة بوادي حضرموت شرق اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع فيتارا أقدمو صباح اليوم على إطلاق وابل من الرصاص على سائق قاطرة تابعة للحثيلي وأردوه قتيلا على الفور.





وأوضح المصدر أن مواطنين قاموا بنقل جثة القتيل إلى مستشفى القطن العام، فيما فر الجناة بالهرب بعد تنفيذهم للجريمة.



وتقوم قواطر الحثيلي بنقل النفط الخام من القطاعات النفطية بشبوة إلى شركة صافر بمأرب .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل سائق قاطرة برصاص مسلحين مجهولين اليوم الثلاثاء، في منطقة الخشعة بوادي حضرموت شرق اليمن.وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع فيتارا أقدمو صباح اليوم على إطلاق وابل من الرصاص على سائق قاطرة تابعة للحثيلي وأردوه قتيلا على الفور.وأوضح المصدر أن مواطنين قاموا بنقل جثة القتيل إلى مستشفى القطن العام، فيما فر الجناة بالهرب بعد تنفيذهم للجريمة.وتقوم قواطر الحثيلي بنقل النفط الخام من القطاعات النفطية بشبوة إلى شركة صافر بمأرب .







مسلحون حضرموت نفط



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