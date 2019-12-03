"عصابة نسائية" تدبر مكيدة غادرة وتحاول قتل صاحب مركبة نقل وسرقته في عدن(تفاصيل الحادثة)
*يمن برس -عدن
أقدمت عصابة نسائية على محاولة قتل فاشلة لأحد سائقي مركبات النقل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
ووفقا لصحيفة "عدن الغد" فإن سائق حافلة (باص) ويدعى عبدالرحمن تعرض مساء الإثنين لهجوم مسلح من قبل 3 نساء ورجل حاولوا سرقة الحافلة وقتل السائق.
ونقل الموقع عن أسرة السائق قولها إنه أصيب بجروح بالغة بعد تعرضه للطعن بالسكين نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت الأسرة إلى أن ولدهم تعرض لعشر طعنات في أنحاء متفرقة من جسده. موضحة أن العصابة اخذته في مشوار من المعلا إلى الحسوة حيث تمت عملية الاعتداء هناك في الخط الترابي.
وبحسب الأسرة يرقد السائق اسكندر في وضع صحي بالغ السوء بمستشفى البريهي بمدينة عدن.
ولم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية في عدن حول ملابسات الحادثة أو الكشف عن هوية تلك العصابة.
ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن في مطلع أغسطس الفائت، والمدينة تشهد انفلات أمني كبير وحوادث جنائية متكررة.
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