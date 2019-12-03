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طوارئ واستنفار حوثي غير مسبوق في صنعاء بسبب صالح والزوكا

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*يمن برس - خاص

فرضت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء عشية الذكرى الثانية لمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا على يد مسلحيها في 4 ديسمبر 2017.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن مليشيا الحوثي اعتقلت عدداً من ناشطي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين وضعوا صور صالح والزوكا على سيارتهم وخلفيات أجهزتهم المحمولة في ذكرى مقتلهم الثانية.



وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات داهمت منازل عدد من نشطاء حزب المؤتمر الشعبي ونشرت جواسيسها في أروقة جامعة صنعاء تحسباً من اندلاع انتفاضة ضدها.



وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي حظرت على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تنظيم فعاليات حزبية في الذكرى الثانية لمقتل رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا.



وكانت ميليشيات الحوثي هددت باتخاذ إجراءات وصفتها بالرادعة ضد أنصار صالح، إذا تظاهروا بالذكرى السنوية الثانية لمقتله على يد مسلحيها داخل منزله بصنعاء في الرابع من ديسمبر 2017.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فرضت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء عشية الذكرى الثانية لمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا على يد مسلحيها في 4 ديسمبر 2017.وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن مليشيا الحوثي اعتقلت عدداً من ناشطي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين وضعوا صور صالح والزوكا على سيارتهم وخلفيات أجهزتهم المحمولة في ذكرى مقتلهم الثانية.وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات داهمت منازل عدد من نشطاء حزب المؤتمر الشعبي ونشرت جواسيسها في أروقة جامعة صنعاء تحسباً من اندلاع انتفاضة ضدها.وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي حظرت على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تنظيم فعاليات حزبية في الذكرى الثانية لمقتل رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا.وكانت ميليشيات الحوثي هددت باتخاذ إجراءات وصفتها بالرادعة ضد أنصار صالح، إذا تظاهروا بالذكرى السنوية الثانية لمقتله على يد مسلحيها داخل منزله بصنعاء في الرابع من ديسمبر 2017.







صنعاء الحوثي مقتل صالح



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