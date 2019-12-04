 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان في سن الـ 18 عاماً
شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان في سن الـ 18 عاماً
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 12:44:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان في سن الـ 18 عاماً
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر الـ18 عاما.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز التاريخية الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1953.

ويظهر الملك سلمان في الصورة وهو يجلس بجانب عدد من الأشخاص، خلال مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني اشاب حينها الملك حسين للسعودية.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة نشرت في الذكرى الخامسة للبيعة. ويواكب الـ30 من نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1147
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©