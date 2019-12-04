ملامح انفراج للأزمة والسعودية تدعو قطر لحضور القمة الخليجية

*يمن برس - وكالات
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد هذا الشهر في الرياض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية الثلاثاء، دون أن توضح ما إذا كانت الدوحة قبلت الدعوة.
وتأتي الدعوة إلى قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في 10 كانون الأول/ديسمبر وسط مؤشرات إلى تراجع حدة التوتر بين قطر والسعودية، والذي كان قد أفضى إلى مقاطعة اقتصادية للدوحة منذ العام 2017.
ويذكر أن السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعمها الحركات المتطرّفة، الأمر الذي تنفيه على الدوام، والسعي إلى التقرب من إيران، الخصم الإقليمي الأبرز للرياض.
وتشارك السعودية والإمارات والبحرين حاليا في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" التي تستضيفها قطر، ويتنافس المنتخبان السعودي والقطري في المباراة نصف النهائية الخميس.
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