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الخدمة المدنية بتعز تدشن خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي

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*يمن برس - متابعة خاصة

دشن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي من خلال الرقم الوطني الموحد.



وقال مدير مكتب الخدمة المدنية بتعز فضل الشيباني إن المكتب يعمل بوتيرة عالية لاستكمال خطته التنفيذية؛ لتنظيم قاعدة البيانات الموحدة لموظفي السلطة المحلية والمركزية، عبر إدخال بيانات البطاقة الشخصية الإلكترونية للموظف.



مضيفاً أنه تم تدوين الرقم الوطني كركيزة أساسية والتي على ضوئها سيتم القضاء على الأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعين.



مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص إضافة الرقم الوطني الموجود بالبطاقة الإلكترونية إلى كشف الراتب.



موضحاً: أن المكتب بعد أن قام بطلب نسخ ورقية للبطاقة الشخصية الإلكترونية من جميع الموظفين في السلطة المحلية، يقوم حالياً بتدوين الأرقام الوطنية الموحدة بدقة عالية والتأكد من صحة البيانات الشخصية.



مؤكداً أن المكتب بصدد إستكمال عملية إدخال البيانات ومعالجتها آلياً في جهاز واحد، معتبراً أن هذا الإجراء سيسهم في كشف الازدواج الوظيفي، منوهاً بهذا الصدد أنه تم إنجاز إدخال بيانات مكاتب السُلطة المحلية و 50% من موظفي التربية والتعليم الذي يشكل العدد الأكبر من المُوظفين.



جدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أصدرت قبل أشهر تعميماً لجميع مكاتب الوزارة في المحافظات؛ لإضافة الرقم الوطني إلى كشوفات رواتب الموظفين لكشف الأسماء المزدوجة وإسقاطها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دشن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي من خلال الرقم الوطني الموحد.وقال مدير مكتب الخدمة المدنية بتعز فضل الشيباني إن المكتب يعمل بوتيرة عالية لاستكمال خطته التنفيذية؛ لتنظيم قاعدة البيانات الموحدة لموظفي السلطة المحلية والمركزية، عبر إدخال بيانات البطاقة الشخصية الإلكترونية للموظف.مضيفاً أنه تم تدوين الرقم الوطني كركيزة أساسية والتي على ضوئها سيتم القضاء على الأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعين.مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص إضافة الرقم الوطني الموجود بالبطاقة الإلكترونية إلى كشف الراتب.موضحاً: أن المكتب بعد أن قام بطلب نسخ ورقية للبطاقة الشخصية الإلكترونية من جميع الموظفين في السلطة المحلية، يقوم حالياً بتدوين الأرقام الوطنية الموحدة بدقة عالية والتأكد من صحة البيانات الشخصية.مؤكداً أن المكتب بصدد إستكمال عملية إدخال البيانات ومعالجتها آلياً في جهاز واحد، معتبراً أن هذا الإجراء سيسهم في كشف الازدواج الوظيفي، منوهاً بهذا الصدد أنه تم إنجاز إدخال بيانات مكاتب السُلطة المحلية و 50% من موظفي التربية والتعليم الذي يشكل العدد الأكبر من المُوظفين.جدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أصدرت قبل أشهر تعميماً لجميع مكاتب الوزارة في المحافظات؛ لإضافة الرقم الوطني إلى كشوفات رواتب الموظفين لكشف الأسماء المزدوجة وإسقاطها.







تعز الخدمة المدنية خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي



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