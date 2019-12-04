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أمهات المختطفين تدين الدفن الجماعي لضحايا كلية المجتمع بذمار

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بيان أمهات المختطفين

*يمن برس - متابعة خاصة

أدانت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، دفن مليشيا الحوثي لبقية ضحايا سجن ذمار دون السماح لأهاليهم التعرف على هوياتهم وملامحهم.



وقالت الرابطة في بيان لها حصل "يمن برس" على نسخة منه إنها لم تشعر بالحزن والألم كما شعرت به اليوم بدفن العشرات من أبنائهن دون التعرف على هوياتهم أو ملامحهم.



مضيفة "فكيف لقلب الأم أن يصدق أن فلذة كبدها دفن دون أن تعلم! بعد أن اختطف وأخفي لسنوات من قبل الحوثيين ومنعوا عنها زيارته والاطمئنان عليه، ثم يأتي طيران التحالف ليقتلهم في ليل حالك بعدة غارات جوية ويلاحق بصواريخه من حاول النجاة ويرتكب جريمة ضد الإنسانية".



وطالبت أمهات المختطفين، المنظمات الدولية والمحلية القيام بمسؤولياتهم تجاه قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا الذين قتلوا تحت القصف والذين يموتون في السجون جراء التعذيب والذين ما زلوا في السجون حتى اليوم.



ودعت اللجان الدولية والمنظمات والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي في قضايا الاختطافات غير القانونية وقصف طيران التحالف العربي للسجون دون رداع أخلاقي أو إنساني.



وكانت الرابطة قد أصدرت تقريرها الأخير حمل عنوان “القبر الكبير” تضمن إحصائيات للضحايا والمصابين وقصص وثقتها الرابطة للضحايا وأسرهم، وطالبت فيه بإجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المرتكبين للجريمة، و إنقاذ بقية المختطفين والمخفيين قسرا وسرعة اطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.



ودفنت مليشيات الحوثي، في محافظة ذمار، الثلاثاء، 71 جثة لأشخاص كانوا “معتقلين وأسرى” لديها وقتلوا في قصف للتحالف العربي قبل 3 أشهر، حيث حفرت جماعة الحوثي سبعة أخاديد كبيرة يحتوى كل أخدود على “10” قبور صغيرة و تم دفن المختطفين دون أن يتعرف أهاليهم على جثثهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أدانت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، دفن مليشيا الحوثي لبقية ضحايا سجن ذمار دون السماح لأهاليهم التعرف على هوياتهم وملامحهم.وقالت الرابطة في بيان لها حصل "يمن برس" على نسخة منه إنها لم تشعر بالحزن والألم كما شعرت به اليوم بدفن العشرات من أبنائهن دون التعرف على هوياتهم أو ملامحهم.مضيفة "فكيف لقلب الأم أن يصدق أن فلذة كبدها دفن دون أن تعلم! بعد أن اختطف وأخفي لسنوات من قبل الحوثيين ومنعوا عنها زيارته والاطمئنان عليه، ثم يأتي طيران التحالف ليقتلهم في ليل حالك بعدة غارات جوية ويلاحق بصواريخه من حاول النجاة ويرتكب جريمة ضد الإنسانية".وطالبت أمهات المختطفين، المنظمات الدولية والمحلية القيام بمسؤولياتهم تجاه قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا الذين قتلوا تحت القصف والذين يموتون في السجون جراء التعذيب والذين ما زلوا في السجون حتى اليوم.ودعت اللجان الدولية والمنظمات والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي في قضايا الاختطافات غير القانونية وقصف طيران التحالف العربي للسجون دون رداع أخلاقي أو إنساني.وكانت الرابطة قد أصدرت تقريرها الأخير حمل عنوان “القبر الكبير” تضمن إحصائيات للضحايا والمصابين وقصص وثقتها الرابطة للضحايا وأسرهم، وطالبت فيه بإجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المرتكبين للجريمة، و إنقاذ بقية المختطفين والمخفيين قسرا وسرعة اطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.ودفنت مليشيات الحوثي، في محافظة ذمار، الثلاثاء، 71 جثة لأشخاص كانوا “معتقلين وأسرى” لديها وقتلوا في قصف للتحالف العربي قبل 3 أشهر، حيث حفرت جماعة الحوثي سبعة أخاديد كبيرة يحتوى كل أخدود على “10” قبور صغيرة و تم دفن المختطفين دون أن يتعرف أهاليهم على جثثهم.







أمهات المختطفين إدانة الدفن الجماعي ذمار



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