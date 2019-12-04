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إنقاذ 11 صيادا يمنيا من موت محقق في الممر الملاحي الدولي

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صياديون يمنيون

*يمن برس -متابعات

أفادت البحرية الأمريكي، بإنقاذ 11 صيادا يمنيا كانوا على متن زورق صيد متهالك، في الممر الملاحي الدولي.





وذكرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أنها تلقت بلاغاً من الجانب الأمريكي يفيد بإنقاذهم 11 صياداً يمنياً كانوا على متن زورق صيد متهالك.





وأشارت إلى أن كمية من ماء البحر تتسرب إلى داخل الزورق، وكانوا على وشك الموت، إلا أنه صادف مرور سفينة حربية أمريكية أنقذتهم بتاريخ 25 نوفمبر الماضي.



وأضافت، بأن المصلحة وجهت مباشرةً بتحرك زورقين من ميناء نشطون لاستلام الصيادين من قبل البارجة الأمريكية "يو اس اس فور است شيرمان".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت البحرية الأمريكي، بإنقاذ 11 صيادا يمنيا كانوا على متن زورق صيد متهالك، في الممر الملاحي الدولي.وذكرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أنها تلقت بلاغاً من الجانب الأمريكي يفيد بإنقاذهم 11 صياداً يمنياً كانوا على متن زورق صيد متهالك.وأشارت إلى أن كمية من ماء البحر تتسرب إلى داخل الزورق، وكانوا على وشك الموت، إلا أنه صادف مرور سفينة حربية أمريكية أنقذتهم بتاريخ 25 نوفمبر الماضي.وأضافت، بأن المصلحة وجهت مباشرةً بتحرك زورقين من ميناء نشطون لاستلام الصيادين من قبل البارجة الأمريكية "يو اس اس فور است شيرمان".







صياد الممر الملاحي قارب



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