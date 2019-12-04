في حادثة مأساوية ..عبوة ناسفة تقتل خمسة أطفال في مديرية الدريهمي بالحديدة(تفاصيل+أسماء)
*يمن برس -الحديدة
قتل خمسة أطفال، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية، بمقتل خمسة أطفال أثناء عبثهم بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق بمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.
وأودت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية منذ حربها على اليمنيين، بحياة وإصابة مئات اليمنيين، وفق تقارير حقوقية.
أسماء الأطفال الضحايا:
ـ عبدالسلام عبدالله مسعود ( 7سنوات )
ـ أماني عمر صغير (7 سنوات)
ـ مراد أحمد مشروعي ( 8 سنوات)
ـ عبدالله مسعود (8 سنوات )
ـ سيد عمر يحي (13سنة)
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