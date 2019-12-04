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القبض على أشهر مروجي المخدرات في عدن

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حبوب مخدر

*يمن برس -عدن

قبضت الأجهزة الأمنية على أحد أشهر مروجي الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن)



وتمكنت قوة أمنية من القبض على شخص يدعى (ع-ز) وهو أحد أشهر مروجي الحبوب المخدرة بالمديرية



وأوضح قائد القطاع الثامن في قوات الحزام الأمني النقيب "كرم المشرقي" أن عملية القبض تمت بعد عمليات تحري ورصد قامت بها تحريات قوات الطوارئ وعمليات القطاع الثامن في المديرية .



وأضاف المشرقي: بعد إلقاء القبض على المدعو (ع-ز) تم تسليمه لعمليات القطاع للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتعيش عدن حالة من الانفلات والاختلال الأمني الذي صاحبه انتشار المواد المخدرة في العاصمة المؤقتة كذلك تزايد حدة الاغتيالات في المحافظة لاسيما في الأيام الأخيرة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قبضت الأجهزة الأمنية على أحد أشهر مروجي الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن)وتمكنت قوة أمنية من القبض على شخص يدعى (ع-ز) وهو أحد أشهر مروجي الحبوب المخدرة بالمديريةوأوضح قائد القطاع الثامن في قوات الحزام الأمني النقيب "كرم المشرقي" أن عملية القبض تمت بعد عمليات تحري ورصد قامت بها تحريات قوات الطوارئ وعمليات القطاع الثامن في المديرية .وأضاف المشرقي: بعد إلقاء القبض على المدعو (ع-ز) تم تسليمه لعمليات القطاع للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتعيش عدن حالة من الانفلات والاختلال الأمني الذي صاحبه انتشار المواد المخدرة في العاصمة المؤقتة كذلك تزايد حدة الاغتيالات في المحافظة لاسيما في الأيام الأخيرة .







الأجهزة الأمنية عدن مخدرات



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