قوات حكومية ضخمة تصل مشارف عدن استعداداً لدخولها

*يمن برس -أبين
وصلت قوات تابعة للحماية الرئاسية مدينة عتق مركز محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن قوة عسكرية يقودها قائد التسليح في ألوية الحماية الرئاسية المقدم ركن: سعيد صالح بن معيلي المأربي بن معيلي وصلت بلحاف في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت المصادر أن تلك القوات تتكون من 60 طقم وعربة على متنها أسلحة متوسطة وثقيلة ومئات الجنود.
ومن المقرر أن تتمركز القوة بمعسكر قوات الحماية الرئاسية بمعاشيق.
وكانت تعزيزات عسكرية سعودية وصلت أمس الأول الاثنين إلى مقر التحالف بالبريقة في عدن.
وتأتي هذه التعزيزات في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخرا بين السعودية والإمارات، شريكتها في التحالف العربي.
وفي 5 نوفمبر / تشرين الثاني جرى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
ويشمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكريا وتبادلا للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن.
وينص الملحق العسكري، لاتفاق الرياض على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ويستثنى من تلك القوات اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس هادي، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن
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