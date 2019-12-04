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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرتين قبالة الحدود السعودية اليمنية
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 07:41:00 مساءً

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*يمن برس - خاص
أعلنت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتي استطلاع تابعة للتحالف العربي قبالة الحدود السعودية اليمنية.

 وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى عسيري في تغريدة على "تويتر"، "إن الدفاعات الجوية التابعة للمليشيات تمكنت من إسقاط من طائرتين تجسسية تابعة لقوات التحالف في جيزان الحدودية، وفي مديرية باقم قبالة عسير.

وكان سريع قد أعلن يوم السبت الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع ( Wing Loong) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد9.

ولم يصدر حتى الأن أي تعليق من قبل التحالف العربي، الذي تقوده السعودية على مزاعم الحوثيين باسقاط الطائرتين.
 


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خاص - يمن برس

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