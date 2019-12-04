بثلاث كلمات فقط.. طارق صالح يعلق على ذكرى مقتل عمه الثانية

*يمن برس - خاص

علق العميد طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية، اليوم الأربعاء، على الذكرى الثانية لمقتل عمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.وقال نجل شقيق صالح الذي قاتل معه حتى النهاية في تغريدة على "تويتر" رصدها "يمن برس"، "٤ ديسمبر يوم الشهيد".وقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا على يد مليشيا الحوثي في 4 ديسمبر 2017 بعد أن قاد انتفاضة مسلحة ضدها دامت ثلاثة أيام وانتهت بمقتله.