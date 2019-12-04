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الحوثيون يمنعون رفع الإيجارات في صنعاء (وثيقة)
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 10:06:00 مساءً

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صنعاء

*يمن برس - خاص
أصدرت سلطات صنعاء المحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بمنع رفع الإيجارات بالعاصمة صنعاء وضواحيها.

ويقضي القرار الصادر عن وكيل أمانة العاصمة المعين من قبل المليشيات، قناف المراني، بعدم السماح بزيادة الإيجارات على المستأجرين أو التأجير بالدولار الأمريكي.

ودعا القرار المستأجرين المتضريين من رفع الإيجارات أو التعامل بغير الريال اليمني إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة في مديريات صنعاء.

ويعيش في العاصمة صنعاء، أكثر من مليون نازح من المحافظات الأخرى بحسب إحصاءات محلية ما أدى إلى أزمة سكن كبيرة وارتفاع كبير في أسعار الإيجارات.

 
يمن برس - الحوثيون يمنعون رفع الإيجارات في صنعاء (وثيقة)



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خاص - يمن برس

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