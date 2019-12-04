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تصريحات جديدة "للإنتقالي" حول اتفاق الرياض
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 10:22:00 مساءً

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تصريحات جديدة "للإنتقالي" حول اتفاق الرياض
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*يمن برس - متابعات
قال المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، إنه بصدد تنفيذ برنامج واسع لشرح وبلورة اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية في 5 من نوفمبر الماضي.

وأوضح مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل محمد الجعدي، أن هذا البرنامج  ضروري من أجل تطبيق بنود الاتفاق وتحقيق أهدافه، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التطبيق.. بحسب تعبيره.

وطالب الجعدي، مختلف القوى والنخب والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمدنية، إلى المشاركة في هذه العملية، باعتبار أن تطبيق الاتفاق يهم الجميع، وبالتالي يستدعي مشاركة فاعلة من الجميع للوقوف وراء الاتفاق والدفع لتنفيذه، والوقوف بوجه من يحاول التسويف والتعطيل، والإعاقة .

وأشار إلى إن الاجتماعات واللقاءات التي يقودها عيدروس الزُبيدي، بما فيها الاجتماع الموسع المشترك لهيئات المجلس العليا والمحلية الذي عُقد مؤخراً، تعد تحقيقا لهذا التوجه، وتأكيدا على حرص المجلس على تطبيق الاتفاق دون مماطلة أو تسويف.

وأكد الجعدي ثقته في أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور عالي المستوى من القيادتين السعودية والإماراتية، وُجد ليطبق.


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خاص - يمن برس

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