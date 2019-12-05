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ماذا قال طارق صالح عن حسين الحوثي في ذكرى مقتل عمه؟
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 01:03:00 صباحاً

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ماذا قال طارق صالح عن حسين الحوثي في ذكرى مقتل عمه؟
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال قائد قوات المقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، إن حسين الحوثي وأتباعه خرجوا على اليمنيين بصرخة الموت، وفي الوقت الذي يلتقون فيه مسؤولاً أمريكياً "يخفضون له جناح الذل والرحمة".

وأضاف خلال كلمة ألقاها، الأربعاء، لدى تدشينه دورات تدريبية تخصصية لمجموعة من مقاتلي القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن اليمنيين سيلفظون المشروع الإيراني في اليمن، كما لفظه العراقيون واللبنانيون، بل وفي إيران نفسها "ضد هذه العمائم السوداء"

وأشار إلى أن الحوثيين حاولوا التذرع بما يسمونه العدوان بينما "هم العدوان، وهم الجرب، وهم المرض على الشعب اليمني، وهم الموت نفسه".. وفق قوله.

وأكد أن اليمن كان يعيش في سلام واستقرار إلى أن "استولت إيران على العراق عان 2004 وبدأ ت تصدير الثورة الخمينية إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وكانت اليمن من أهم المحطات التي استخدموها"، معتبرا المليشيا إحدى أدوات التمدد الشيعي، الصفوي، الفارسي، في المنطقة العربية.


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خاص - يمن برس

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