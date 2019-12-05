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الأرصاد يحذر من عاصفة مدارية في سقطرى
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 03:03:00 صباحاً

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الأرصاد يحذر من عاصفة مدارية في سقطرى
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*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحول المنخفض الجوي المتعمق في جنوب غرب بحر العرب إلى عاصفة خلال الساعات القادمة.

وحذر المركز في نشرته الصادرة الاربعاء، الصيادين ومرتادي البحر بتوخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية لليمن و أرخبيل سقطرى ببحر العرب جراء تأثيرات المنخفض الجوي المتعمق.

وأشار المركز الى احتمالية هطول أمطار متوسطة على السواحل الشرقية والجنوبية ومحافظة أرخبيل سقطرى.

وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى خلال الساعات الماضية تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية، جراء تأثرها بالمنخفض المداري الذي يضرب جنوب غرب بحر العرب.


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خاص - يمن برس

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