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اندلاع اشتباكات في حي السيلة بعدن وقوات الأمن تضبط المتورطين
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 10:27:00 صباحاً

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اندلاع اشتباكات في حي السيلة بعدن وقوات الأمن تضبط المتورطين
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*يمن برس - متابعة خاصة

اندلعت اشتباكات عنيفة في ساعه مبكرة من فجر اليوم الخميس في حي السيلة بمديرية الشيخ عثمان بعدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات خلفت أربعة أشخاص نتيجة هجوم مسلح من قبل مجهولين على قوة أمنية في منطقة حي السيلة.

وأضافت المصادر أن المسلحين فروا باتجاه الحارات الداخلية للمنطقة، ما دفع قوات الأمن إلى إعادة انتشارها في حي السيلة، وملاحقة المسلحين وضبطهم. 

إلى ذلك قالت مصادر محلية في مديرية خورمكسر شرق عدن إن مجهولين اغتالوا شخصًا في كورنيش ساحل أبين، دون أن يذكروا هوية القتيل ودوافع الاغتيال.

وعادت الاغتيالات والحوادث الأمنية بقوة إلى مدينة عدن خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر خطير لتفاقم الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة منذ 2015.

حيث شهدت المدينة اغتيال مدير البحث الجنائي في مديريتي المنصورة وخورمكسر، بالإضافة إلى وقائع الاشتباكات والمواجهات المسلحة.


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خاص - يمن برس

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