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مقتل قيادي في الانتقالي بأبين في اشتباكات مع الحماية الرئاسية

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*يمن برس - متابعة خاصة



قال مصدر عسكري إن قيادياً في المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قتل اليوم الخميس في مواجهات مع قوات من اللواء الأول حماية رئاسية بمديرية أحور التابعة لمحافظة أبين جنوبي البلاد.



وأفاد المصدر أن القيادي القتيل يتبع لفرع "الانتقالي الجنوبي" في أحور، وقد قُتل أثناء قيادته مجاميع مسلحة تابعة للانتقالي اعترضت قوات من اللواء الأول حماية رئاسية لمحاولة منعها من المرور باتجاه الطريق إلى بلدة شقرة الساحلية، وأصيب عناصر من الجانبين في الاشتباك.



وأضاف المصدر أن مهلة مدتها ساعتين قدمتها شخصيات اجتماعية وقبلية في أحور انتهت دون إحراز أي تقدم، إذ رفضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السماح لقوات الحماية الرئاسية بالمرور بينما أصرت الأخيرة على التحرك بالقوة بعد أن مُنعت من المرور بشكل سلمي.



ووصلت قوات من الحماية الرئاسية إلى مديرية أحور مساء أمس الأربعاء وتوقفت خارج المدينة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عندما دخلت مركز المدينة الساحلية قبل أن تتدخل وساطات قبلية واجتماعية لإيقاف التوتر مع قوات الحزام الأمني التي رفضت السماح بمرور هذه القوات.



وأمس الأربعاء وصلت حوالي 50 (عربة) طقماً عسكريًا تتبع قوات اللواء الأول حماية رئاسية وصلت إلى مدينة عتق وتوقفت لبضع ساعات في المدينة قبل أن تواصل طريقها خارج المدينة في الطريق إلى محافظة أبين.



وقال مصدر إن هذه الدفعة من القوات ستتحرك إلى مدينة عدن لتتمركز في القصر الرئاسي في معاشيق حسب الملحق العسكري لاتفاق الرياض الذي نص على الإبقاء على اللواء الأول حماية رئاسية في منطقة القصر الرئاسي لتأمين الرئيس والحكومة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر عسكري إن قيادياً في المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قتل اليوم الخميس في مواجهات مع قوات من اللواء الأول حماية رئاسية بمديرية أحور التابعة لمحافظة أبين جنوبي البلاد.وأفاد المصدر أن القيادي القتيل يتبع لفرع "الانتقالي الجنوبي" في أحور، وقد قُتل أثناء قيادته مجاميع مسلحة تابعة للانتقالي اعترضت قوات من اللواء الأول حماية رئاسية لمحاولة منعها من المرور باتجاه الطريق إلى بلدة شقرة الساحلية، وأصيب عناصر من الجانبين في الاشتباك.وأضاف المصدر أن مهلة مدتها ساعتين قدمتها شخصيات اجتماعية وقبلية في أحور انتهت دون إحراز أي تقدم، إذ رفضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السماح لقوات الحماية الرئاسية بالمرور بينما أصرت الأخيرة على التحرك بالقوة بعد أن مُنعت من المرور بشكل سلمي.ووصلت قوات من الحماية الرئاسية إلى مديرية أحور مساء أمس الأربعاء وتوقفت خارج المدينة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عندما دخلت مركز المدينة الساحلية قبل أن تتدخل وساطات قبلية واجتماعية لإيقاف التوتر مع قوات الحزام الأمني التي رفضت السماح بمرور هذه القوات.وأمس الأربعاء وصلت حوالي 50 (عربة) طقماً عسكريًا تتبع قوات اللواء الأول حماية رئاسية وصلت إلى مدينة عتق وتوقفت لبضع ساعات في المدينة قبل أن تواصل طريقها خارج المدينة في الطريق إلى محافظة أبين.وقال مصدر إن هذه الدفعة من القوات ستتحرك إلى مدينة عدن لتتمركز في القصر الرئاسي في معاشيق حسب الملحق العسكري لاتفاق الرياض الذي نص على الإبقاء على اللواء الأول حماية رئاسية في منطقة القصر الرئاسي لتأمين الرئيس والحكومة.







مقتل قيادي في الانتقالي أحور ابين قوات الحماية الرئاسية



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