في ظل توترات عسكرية في أبين ..قائد قوات الحزام الأمني يغادر العاصمة عدن إلى هذه الدولة
*يمن برس -أبين
غادر ظهر يوم الخميس قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد صوب العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر في مطار عدن الدولي إن السيد غادر العاصمة المؤقتة برفقة كافة أفراد أسرته صوب العاصمة المصرية القاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن السيد وصل إلى المطار برفقة عدد من أفراد أسرته حيث غادر لاحقا على متن طيران اليمنية .
ولم تعرف أسباب المغادرة المفاجئة للسيد لعدن لكنها تأتي وسط تقدم لقوات الجيش صوب عاصمة المحافظة .
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