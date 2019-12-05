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شاهد بالصور..موكب جنائزي مهيب في تشييع جثمان رئيس اتحاد طلاب جامعة تعز إلى مثواه الأخير

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*يمن برس -تعز

شيعت جموع غفيرة من أبناء تعز، اليوم الخميس، جثمان رئيس اتحاد طلاب اليمن بجامعة تعز المهندس الحسين القاضي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء.





وشارك في الجنازة المهيبة شخصيات عسكرية وأمنية في المحافظة بينهم قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الحسين القاضي أمام كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز.





والثلاثاء الماضي، قُتل الحسين القاضي في جبل هان، أثناء التصدي لهجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش غرب المدينة.



يشار إلى أن"الحسين القاضي" انتخب قبل أكثر من شهرين رئيساً للإتحاد العام لطلاب اليمن في جامعة تعز، وهو وأحد من طلاب الجامعة الذين التحقوا في صفوف المقاومة الشعبية للدفاع عن المدينة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وتنقل بين عدة جبهات قبل أن يقتل في جبهة جبل هان غرب المدينة.

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شيعت جموع غفيرة من أبناء تعز، اليوم الخميس، جثمان رئيس اتحاد طلاب اليمن بجامعة تعز المهندس الحسين القاضي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء.وشارك في الجنازة المهيبة شخصيات عسكرية وأمنية في المحافظة بينهم قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الحسين القاضي أمام كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز.والثلاثاء الماضي، قُتل الحسين القاضي في جبل هان، أثناء التصدي لهجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش غرب المدينة.يشار إلى أن"الحسين القاضي" انتخب قبل أكثر من شهرين رئيساً للإتحاد العام لطلاب اليمن في جامعة تعز، وهو وأحد من طلاب الجامعة الذين التحقوا في صفوف المقاومة الشعبية للدفاع عن المدينة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وتنقل بين عدة جبهات قبل أن يقتل في جبهة جبل هان غرب المدينة.







الحسين القاضي تعز جثمان



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