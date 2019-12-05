عاجل: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في عدن

*يمن برس -عدن
نجا قائد عسكري رفيع اليوم الخميس من محاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .
وقال مصدر محلي إن العميد ركن "مسفر الحارثي" مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع نجا من محاولة اغتيال استهدفته مساء الخميس في العاصمة عدن.
وأضاف المصدر أن مسلحين على متن دراجة نارية اطلقا وابلا من الرصاص على سيارة العميد ركن مسفر الحارثي بالقرب من قاعة الفخامة بمنطقة الممدارة شرق عدن.
وأشار الى أن العميد ركن مسفر الحارثي نجا بأعجوبة من محاولة الاغتيال فيما هرب المسلحان على الفور.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك