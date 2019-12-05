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محافظ تعز ينفي تصريحات منسوبه له حول المتهمين باغتيال الحمادي

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محافظ تعز

*يمن برس - خاص

نفى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، تصريحات منسوبة إليه حول النتائج الأولية للتحقيقات في قضية مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.



وقال شمسان في تغريدة على "تويتر" قبل قليل، صدها "يمن برس": "لم أنشر أي تعليق أو خبر في الفيس بوك منذ أكثر من خمس سنوات، والموقع الذي ينشر أخبار بإسم نبيل عبده شمسان القدسي محافظ محافظة تعز وغيرها من المواقع هي مواقع مزورة".



وكانت وسائل إعلام محلية نقلت مساء اليوم تصريحات منسوبه لشمسان يتهم فيها دولة قطر ومليشيا الحوثي باغتيال العميد الحمادي وفقاً للتحقيقات الأولية.



وشكّل الرئيس هادي لجنة للتحقيق في قضية اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في تعز برئاسة العميد محمد المحمودي وكيل وزارة الداخلية وعضوية أحمد اليافعي والعميد عبدالله الحاضري والعميد عدنان رزيق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، تصريحات منسوبة إليه حول النتائج الأولية للتحقيقات في قضية مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.وقال شمسان في تغريدة على "تويتر" قبل قليل، صدها "يمن برس": "لم أنشر أي تعليق أو خبر في الفيس بوك منذ أكثر من خمس سنوات، والموقع الذي ينشر أخبار بإسم نبيل عبده شمسان القدسي محافظ محافظة تعز وغيرها من المواقع هي مواقع مزورة".وكانت وسائل إعلام محلية نقلت مساء اليوم تصريحات منسوبه لشمسان يتهم فيها دولة قطر ومليشيا الحوثي باغتيال العميد الحمادي وفقاً للتحقيقات الأولية.وشكّل الرئيس هادي لجنة للتحقيق في قضية اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في تعز برئاسة العميد محمد المحمودي وكيل وزارة الداخلية وعضوية أحمد اليافعي والعميد عبدالله الحاضري والعميد عدنان رزيق.







تعز نبيل شمسان الحمادي



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