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القبض على مسن أجرى 24 ألف مكالمة شكوى لشركة اتصالات في 8 أيام

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*يمن برس - متابعات

ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن بسبب قيامه بإجراء 24 ألف مكالمة للشكوى إلى شركة الهاتف بشأن العقد، وقالت الشرطة: «كان يعلق المكالمات مرارا وتكرارا فور الاتصال بالشركة».



وكانت الشرطة اليابانية قد احتجزت المواطن «إكيتوشي أوكاموتو»، البالغ من العمر 71 عاما، بسبب إجرائه الآلاف من المكالمات المجانية على مدار ثمانية أيام بخدمة العملاء في شركة «كيه دي دي آي»، وهي من كبريات شركات الاتصالات الهاتفية في البلاد.



وقال متحدث باسم الشرطة اليابانية لوكالة الصحافة الفرنسية الإخبارية: «طلب من خدمة العملاء أن يأتي موظفو الشركة إلى منزله للاعتذار عن مخالفة بنود التعاقد معهم، كما أنه علق المكالمات دون الرد عليها فور إجرائها».



كما يشتبه في أن السيد «إكيتوشي أوكاموتو» يستخدم الهواتف العمومية في إجراء آلاف المكالمات للشكوى من الشركة وإهانة موظفي خدمة العملاء.

وبحسب ما ذكرت التقارير فإنه كان غاضبا للغاية من شركة الهاتف بسبب أن هاتفه لم يكن يلتقط إشارات البث الإذاعي.



وكانت الشركة مترددة في بادئ الأمر في توجيه الاتهامات ولكن المكالمات الهائلة المتكررة جعلت من المستحيل على الموظفين الاهتمام بمساعدة عملاء الشركة الآخرين، حسبما ورد في صحيفة «يابان توداي».



وقال المتحدث باسم الشرطة أيضا إنه قد ألقي القبض على المواطن المذكور للاشتباه في «العرقلة المزيفة لأعمال الغير»، وهي التهمة التي تجعل من غير القانوني التدخل بصورة سافرة في مقدرة الآخرين على إدارة أعمالهم بسلاسة.



ولقد أنكر السيد «إكيتوشي أوكاموتو» تلك الاتهامات، وقال للشرطة إنه هو «الضحية»!





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن بسبب قيامه بإجراء 24 ألف مكالمة للشكوى إلى شركة الهاتف بشأن العقد، وقالت الشرطة: «كان يعلق المكالمات مرارا وتكرارا فور الاتصال بالشركة».وكانت الشرطة اليابانية قد احتجزت المواطن «إكيتوشي أوكاموتو»، البالغ من العمر 71 عاما، بسبب إجرائه الآلاف من المكالمات المجانية على مدار ثمانية أيام بخدمة العملاء في شركة «كيه دي دي آي»، وهي من كبريات شركات الاتصالات الهاتفية في البلاد.وقال متحدث باسم الشرطة اليابانية لوكالة الصحافة الفرنسية الإخبارية: «طلب من خدمة العملاء أن يأتي موظفو الشركة إلى منزله للاعتذار عن مخالفة بنود التعاقد معهم، كما أنه علق المكالمات دون الرد عليها فور إجرائها».كما يشتبه في أن السيد «إكيتوشي أوكاموتو» يستخدم الهواتف العمومية في إجراء آلاف المكالمات للشكوى من الشركة وإهانة موظفي خدمة العملاء.وبحسب ما ذكرت التقارير فإنه كان غاضبا للغاية من شركة الهاتف بسبب أن هاتفه لم يكن يلتقط إشارات البث الإذاعي.وكانت الشركة مترددة في بادئ الأمر في توجيه الاتهامات ولكن المكالمات الهائلة المتكررة جعلت من المستحيل على الموظفين الاهتمام بمساعدة عملاء الشركة الآخرين، حسبما ورد في صحيفة «يابان توداي».وقال المتحدث باسم الشرطة أيضا إنه قد ألقي القبض على المواطن المذكور للاشتباه في «العرقلة المزيفة لأعمال الغير»، وهي التهمة التي تجعل من غير القانوني التدخل بصورة سافرة في مقدرة الآخرين على إدارة أعمالهم بسلاسة.ولقد أنكر السيد «إكيتوشي أوكاموتو» تلك الاتهامات، وقال للشرطة إنه هو «الضحية»!







ياباني مسن يجري آلاف الاتصالات الشرطة اليابانية



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