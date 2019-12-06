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نقابة الصحفيين تصدر بياناً عاجلاً بشأن صحيفة الشارع بتعز

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*يمن برس - متابعة خاصة



أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً بشأن حادثة سحب ومصادرة صحيفة "الشارع" الأهلية وسحب نسختها الورقية من الأكشاك في مدينة تعز .



و ذكرت النقابة في بيانها أنها تلقت بلاغاً من صحيفة الشارع الأهلية تفيد فيها قيام مسلحين يتبعون قيادة محور تعز العسكري بسحب ومصادرة الصحيفة من الأكشاك وتهديد أصحاب المكتبات والأكشاك بالعقاب في حال عرضهم لنسخ الصحيفة مجدداً.



وأدانت النقابة هذه التصرفات القمعية، واعتبرتها معادية لحرية الرأي والتعبير، محملة في الوقت نفسه السلطات العسكرية والأمنية بتعز كامل المسئولية عن هذا التوجه الخانق للحريات.



كما طالبت نقابة الصحفيين هذه السلطات بإيقاف هذا الإستهداف ومعاقبة المتورطين فيه وتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين.



واعتبر بيان النقابة هذه الواقعة استمراراً لما تمارسه كافة الأطراف من عداء للصحافة والصحافيين ولقيم الحرية والتعددية و حق التنوع والاختلاف.



وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من اعتقال موزع صحيفة الشارع ومعاونه في تعز على خلفية توزيع الصحيفة في مدينة تعز .



وقوبلت هذه التصرفات ضد صحيفة الشارع بتنديد كبير من قبل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعز واليمن بشكل عام .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً بشأن حادثة سحب ومصادرة صحيفة "الشارع" الأهلية وسحب نسختها الورقية من الأكشاك في مدينة تعز .و ذكرت النقابة في بيانها أنها تلقت بلاغاً من صحيفة الشارع الأهلية تفيد فيها قيام مسلحين يتبعون قيادة محور تعز العسكري بسحب ومصادرة الصحيفة من الأكشاك وتهديد أصحاب المكتبات والأكشاك بالعقاب في حال عرضهم لنسخ الصحيفة مجدداً.وأدانت النقابة هذه التصرفات القمعية، واعتبرتها معادية لحرية الرأي والتعبير، محملة في الوقت نفسه السلطات العسكرية والأمنية بتعز كامل المسئولية عن هذا التوجه الخانق للحريات.كما طالبت نقابة الصحفيين هذه السلطات بإيقاف هذا الإستهداف ومعاقبة المتورطين فيه وتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين.واعتبر بيان النقابة هذه الواقعة استمراراً لما تمارسه كافة الأطراف من عداء للصحافة والصحافيين ولقيم الحرية والتعددية و حق التنوع والاختلاف.وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من اعتقال موزع صحيفة الشارع ومعاونه في تعز على خلفية توزيع الصحيفة في مدينة تعز .وقوبلت هذه التصرفات ضد صحيفة الشارع بتنديد كبير من قبل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعز واليمن بشكل عام .







صحيفة الشارع تعز نقابة الصحفيين



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