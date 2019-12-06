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الريال اليمني يهوي بشكل مخيف أمام الدولار والسعودي
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 08:50:00 مساءً
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الريال اليمني ينهار بشكل مخيف أمام العملات الاجنبية (أسعار الصرف)
*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انخفاضه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة، 6/ 12/ 2019.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الجمعة.
الدولار الأمريكي
شراء: 581.5 ريال
بيع: 583 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.3 ريال
بيع: 153.8 ريال
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