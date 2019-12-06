 الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / الريال اليمني يهوي بشكل مخيف أمام الدولار والسعودي
الريال اليمني يهوي بشكل مخيف أمام الدولار والسعودي
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 08:50:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الريال اليمني ينهار بشكل مخيف أمام العملات الاجنبية (أسعار الصرف)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الريال اليمني ينهار بشكل مخيف أمام العملات الاجنبية (أسعار الصرف)

*يمن برس - خاص
 واصل الريال اليمني انخفاضه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة، 6/ 12/ 2019.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الجمعة.

الدولار الأمريكي
شراء:  581.5 ريال
بيع: 583 ريال

الريال السعودي
شراء:  153.3 ريال
بيع: 153.8 ريال


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2639
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©