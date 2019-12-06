بكمين محكم.. الجيش يقضي على القيادي الحوثي "أبو تنكيل"

جنود من الجيش الوطني في صعدة

*يمن برس - متابعات

قتل قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي، مع عدد من عناصره في كمين محكم نفذه الجيش الوطني في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا مساء أمس شرق جبل شيحاط، في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل قائد المجموعة المدعو المرتضى علي الشريف المكنى "أبو تنكيل"، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.