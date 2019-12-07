مقاومة صنعاء تباغت الحوثيين بهجوم ساحق في مسقط رأس صالح

*يمن برس - صنعاء
أكدت مصادر محلية في مديرية سنحان، جنوب العاصمة صنعاء، قيام مجموعة مسلحة، تطلق على نفسها اسم «مقاومة صنعاء»، بتنفيذ أولى عملياتها العسكرية ضد مليشيات الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن «مقاومة صنعاء» شنت هجوماً مسلحاً أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات في المنطقة، الواقعة على الطريق بين سنحان وأمانة العاصمة، وغنمت «المقاومة» كمية كبيرة من الأسلحة.
وأوضحت المصادر أن الهجوم دفع الميليشيات إلى إعلان حالة الاستنفار في أوساط مسلحيها، وجعلهم يعيشون في حالة من الخوف والهلع، لافتة إلى أن «مقاومة صنعاء» وضعت منشورات على عربات الميليشيات في النقطة التي تم استهدافها، توعدتهم بعمليات مماثلة في جميع مناطق العاصمة.
وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي قامت، بعد مشاهدتها المنشورات، بنشر نقاط تفتيش مكثفة على جميع الطرق الرابطة بين صنعاء والمحافظات المجاورة لها، إلى جانب نشر نقاط تفتيش على الطرق الفرعية، وفي عدد من القرى المحيطة بالعاصمة، لرصد التحركات التي تجري ضدها.
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