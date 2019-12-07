الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أول صورة للمتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية

أول صورة للمتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات







نشرت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للمتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني، الذي يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.



وفي وقت سابق الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.



وتظهر الصورة التي يبدو أنها التُقطت من بطاقة هوية خاصة لمحمد سعيد الشمراني ملامح وجهه بوضوح، كما تظهر في البطاقة بعض معلوماته الشخصية بما في ذلك الاسم.



وفي وقت سابق الجمعة، قالت قناة NBC News الأمريكية إن محمد سعيد الشمراني المتهم بتنفيذ الهجوم ”ملازم في سلاح الجو بالمملكة العربية السعودية“.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.



وتقدمت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



وأكدت الوزارة أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشرت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للمتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني، الذي يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.وفي وقت سابق الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.وتظهر الصورة التي يبدو أنها التُقطت من بطاقة هوية خاصة لمحمد سعيد الشمراني ملامح وجهه بوضوح، كما تظهر في البطاقة بعض معلوماته الشخصية بما في ذلك الاسم.وفي وقت سابق الجمعة، قالت قناة NBC News الأمريكية إن محمد سعيد الشمراني المتهم بتنفيذ الهجوم ”ملازم في سلاح الجو بالمملكة العربية السعودية“.وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.وتقدمت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.وأكدت الوزارة أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.







السعودية هجوم فلوريدا



شارك الخبر أصدقاءك:



2068

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







