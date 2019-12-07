أول صورة للمتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية

*يمن برس - متابعات
نشرت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للمتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني، الذي يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.
وفي وقت سابق الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.
وتظهر الصورة التي يبدو أنها التُقطت من بطاقة هوية خاصة لمحمد سعيد الشمراني ملامح وجهه بوضوح، كما تظهر في البطاقة بعض معلوماته الشخصية بما في ذلك الاسم.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت قناة NBC News الأمريكية إن محمد سعيد الشمراني المتهم بتنفيذ الهجوم ”ملازم في سلاح الجو بالمملكة العربية السعودية“.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
وتقدمت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت الوزارة أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.
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