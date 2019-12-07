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مكون سياسي جنوبي مناهض للانفصال يشهر فرعه الأول بحضرموت "صور"

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*يمن برس - خاص



أعلن الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد لشرعية الرئيس هادي إشهار أول فرع له في سيئون بمحافظة حضرموت.



وقال مصدر في الائتلاف الوطني الجنوبي لـ"يمن برس"، "إن إشهار الفرع تم في حفل فني وخطابي بحضور سياسي وشعبي وعسكري كبير في سيئون بمحافظة حضرموت".



وأكد بيان الإشهار الذي حصل"يمن برس" على نسخة منه أن تأسيس الائتلاف الوطني الجنوبي في حضرموت يأتي كمطلب شعبي وضرورة سياسية وذلك لما يحمله الائتلاف من مشروعٍ وطنيٍ يسعى إلى استقلال القرار السياسي الوطني أولاً، ليتمكن بذلك من بناء دولة يمنية اتحادية قوية، حسب البيان.



يذكر أن الائتلاف الوطني الجنوبي أُشهر في إبريل الماضي وتتكون هيئة رئاسته من 23 عضواً، برئاسة نائب مدير مكتب الرئيس هادي رجل الأعمال أحمد العيسي وعضوية عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والعسكرية.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد لشرعية الرئيس هادي إشهار أول فرع له في سيئون بمحافظة حضرموت.وقال مصدر في الائتلاف الوطني الجنوبي لـ"يمن برس"، "إن إشهار الفرع تم في حفل فني وخطابي بحضور سياسي وشعبي وعسكري كبير في سيئون بمحافظة حضرموت".وأكد بيان الإشهار الذي حصل"يمن برس" على نسخة منه أن تأسيس الائتلاف الوطني الجنوبي في حضرموت يأتي كمطلب شعبي وضرورة سياسية وذلك لما يحمله الائتلاف من مشروعٍ وطنيٍ يسعى إلى استقلال القرار السياسي الوطني أولاً، ليتمكن بذلك من بناء دولة يمنية اتحادية قوية، حسب البيان.يذكر أن الائتلاف الوطني الجنوبي أُشهر في إبريل الماضي وتتكون هيئة رئاسته من 23 عضواً، برئاسة نائب مدير مكتب الرئيس هادي رجل الأعمال أحمد العيسي وعضوية عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والعسكرية.







الائتلاف الوطني الجنوبي إشهار فرع سيئون



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