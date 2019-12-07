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الريال اليمني يواصل التهاوي أمام الدولار والعملات الأجنبية (أسعار الصرف اليوم)
السبت, 07 ديسمبر, 2019 01:58:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
استمر الريال اليمني في تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت الموافق 7 سبمتبر 2019م كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 155.2
الدولار : 591
الإماراتي : 158
العماني : 1515
ذهب كسر 21 : 23,900
(( أسعار البيع ))
السعودي : 155.7
الدولار : 594
الإماراتي : 160
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,150
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