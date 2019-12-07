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حفيد أحد سلاطين اليمن مرشحا لحكم عاصمة آيسلندا ..تعرف عليه!

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عمر الفضلي

*يمن برس -متابعات

يخوض في الوقت الراهن حفيد السلطنة الفضلية وأحد شبابها، عمر أحمد حسين الفضلي، معركة انتخابية للفوز بمنصب محافظ مدينة ريكجافيك عاصمة أيسلندا.



وعمر الفضلي ذو عمر 54 عاماً من أب يمني وأم أيسلندية، والده الأمير أحمد حسين عبدالله الفضلي، حفظه الله، نجل الأمير النائب حسين بن عبدالله الفضلي .



ولد عُمر الفضلي في أيسلندا وترعرع في عاصمتها ريكجافيك، وبدأ مشواره التعليمي بالدراسة الابتدائية ثم انتقل للثانوية وأكمل دراسته الجامعية، ولأن له ميولا سياسية فقد تقلد مناصب عديدة في أيسلندا.



يحظى عمر الفضلي بشعبية واحترام كبير من قبل مواطني أيسلندا، كما أنه قام عام 2006م بزيارة محافظته الأم أبين، وتعرف على مناطق أبين وتجول في حارات زنجبار عاصمة السلطنة الفضلية وعاصمة محافظة أبين، وأبدى ارتياحه لزنجبار وبساطة أهلها وعفويته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يخوض في الوقت الراهن حفيد السلطنة الفضلية وأحد شبابها، عمر أحمد حسين الفضلي، معركة انتخابية للفوز بمنصب محافظ مدينة ريكجافيك عاصمة أيسلندا.وعمر الفضلي ذو عمر 54 عاماً من أب يمني وأم أيسلندية، والده الأمير أحمد حسين عبدالله الفضلي، حفظه الله، نجل الأمير النائب حسين بن عبدالله الفضلي .ولد عُمر الفضلي في أيسلندا وترعرع في عاصمتها ريكجافيك، وبدأ مشواره التعليمي بالدراسة الابتدائية ثم انتقل للثانوية وأكمل دراسته الجامعية، ولأن له ميولا سياسية فقد تقلد مناصب عديدة في أيسلندا.يحظى عمر الفضلي بشعبية واحترام كبير من قبل مواطني أيسلندا، كما أنه قام عام 2006م بزيارة محافظته الأم أبين، وتعرف على مناطق أبين وتجول في حارات زنجبار عاصمة السلطنة الفضلية وعاصمة محافظة أبين، وأبدى ارتياحه لزنجبار وبساطة أهلها وعفويته.







الفضلي آيسلندا اليمن



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