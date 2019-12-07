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عاجل: اغتيال مسؤول أمني رفيع في حي المنصورة بعدن
السبت, 07 ديسمبر, 2019 04:51:00 مساءً

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عاجل: اغتيال مسؤول أمني رفيع في حي المنصورة بعدن
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*يمن برس -عدن
اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل مسؤولا أمنيا كبيرا في الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد

وقالت صحيفة "عدن الغد" إن مسلحين اغتالوا المدعو "محمد صالح" نائب مدير القوى البشرية للحزام الأمني والدعم والإسناد  قبل وقت قصير من الآن.

ونقلت الوسلة عن مصدر أمني قوله إن المسلحين اطلقوا النار على صالح امام منزله بحي المنصورة وأردوه قتيلا على الفور.


ولا تتوفر حتى الآن تفاصيل عن الجهة المنفذة للعملية والدوافع الكامنة خلفها إلا أن هذه الحادثة تأتي في إطار سلسلة من حوادث الاغتيالات التي شهدتها مؤخرا العاصمة المؤقتة في ظل توتر للوضع عسكريا بين الحكومة والمجلس الانتقالي في أبين .


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خاص - يمن برس

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