 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / جماعة الحوثي تؤكد استعدادها للتقدم نحو التهدئة والحل السياسي
جماعة الحوثي تؤكد استعدادها للتقدم نحو التهدئة والحل السياسي
السبت, 07 ديسمبر, 2019 05:02:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مقاتلون حوثيون
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
مقاتلون حوثيون

*يمن برس - متابعة خاصة
أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي، استعداد جماعته للتقدم ناحية الحل السياسي والتهدئة في اليمن، من خلال الحوار المباشر مع السعودية التي تقود تحالفا من دول عربية لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن منذ العام 2015.

وجاءت تصريحات البخيتي ردا على تصريحات سابقة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تحدث فيها عن إمكانية التوصل لتهدئة في اليمن ثم تسوية شاكلة للصراع.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في الرياض

وأبدى البخيتي استعداد الحوثيين للتقدم ناحية الحل السياسي والتهدئة، من خلال الحوار المباشر، في ظل الظروف المهيأة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، رافضا التعليق حول ما يعلن عن وجود مباحثات بين الطرفين في سلطنة عمان، لأن اليمن وفق قوله لم يعد لديه ما يخسره.


 وقال، في تصريحات له، إن هناك تغيرا واضحا من الجانب السعودي فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، معربا عن أمله أن يكون الكلام واقعيا على الأرض، رافضا حسب قوله منطق الوصاية على اليمن الذي تتخذه السعودية، مما يعد تناقضا في كلام وموقف الجبير، لأنه لا يوجد حل سلمي بدون رفع الحصار، وليس مجرد وقف العمليات القتالية".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، قال إن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".

وذكر الجبير في تصريحات نقلتها "العربية" إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن. الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".

وحذر الجبير من أن تدخل إيران في اليمن "مدمر"، مشددا على الأهمية الخاصة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مؤكدا ضرورة "التحلى بالصرامة معها".

ولفت إلى أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مطالبا بحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1208
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©