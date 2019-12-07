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جماعة الحوثي تؤكد استعدادها للتقدم نحو التهدئة والحل السياسي

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مقاتلون حوثيون

*يمن برس - متابعة خاصة

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي، استعداد جماعته للتقدم ناحية الحل السياسي والتهدئة في اليمن، من خلال الحوار المباشر مع السعودية التي تقود تحالفا من دول عربية لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن منذ العام 2015.



وجاءت تصريحات البخيتي ردا على تصريحات سابقة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تحدث فيها عن إمكانية التوصل لتهدئة في اليمن ثم تسوية شاكلة للصراع.



وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في الرياض



وأبدى البخيتي استعداد الحوثيين للتقدم ناحية الحل السياسي والتهدئة، من خلال الحوار المباشر، في ظل الظروف المهيأة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، رافضا التعليق حول ما يعلن عن وجود مباحثات بين الطرفين في سلطنة عمان، لأن اليمن وفق قوله لم يعد لديه ما يخسره.





وقال، في تصريحات له، إن هناك تغيرا واضحا من الجانب السعودي فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، معربا عن أمله أن يكون الكلام واقعيا على الأرض، رافضا حسب قوله منطق الوصاية على اليمن الذي تتخذه السعودية، مما يعد تناقضا في كلام وموقف الجبير، لأنه لا يوجد حل سلمي بدون رفع الحصار، وليس مجرد وقف العمليات القتالية".



وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، قال إن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".



وذكر الجبير في تصريحات نقلتها "العربية" إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن. الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".



وحذر الجبير من أن تدخل إيران في اليمن "مدمر"، مشددا على الأهمية الخاصة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية.



وأضاف أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مؤكدا ضرورة "التحلى بالصرامة معها".



ولفت إلى أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مطالبا بحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي، استعداد جماعته للتقدم ناحية الحل السياسي والتهدئة في اليمن، من خلال الحوار المباشر مع السعودية التي تقود تحالفا من دول عربية لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن منذ العام 2015.وجاءت تصريحات البخيتي ردا على تصريحات سابقة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تحدث فيها عن إمكانية التوصل لتهدئة في اليمن ثم تسوية شاكلة للصراع.وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في الرياضوأبدى البخيتي استعداد الحوثيين للتقدم ناحية الحل السياسي والتهدئة، من خلال الحوار المباشر، في ظل الظروف المهيأة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، رافضا التعليق حول ما يعلن عن وجود مباحثات بين الطرفين في سلطنة عمان، لأن اليمن وفق قوله لم يعد لديه ما يخسره.وقال، في تصريحات له، إن هناك تغيرا واضحا من الجانب السعودي فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، معربا عن أمله أن يكون الكلام واقعيا على الأرض، رافضا حسب قوله منطق الوصاية على اليمن الذي تتخذه السعودية، مما يعد تناقضا في كلام وموقف الجبير، لأنه لا يوجد حل سلمي بدون رفع الحصار، وليس مجرد وقف العمليات القتالية".وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، قال إن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".وذكر الجبير في تصريحات نقلتها "العربية" إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن. الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".وحذر الجبير من أن تدخل إيران في اليمن "مدمر"، مشددا على الأهمية الخاصة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية.وأضاف أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مؤكدا ضرورة "التحلى بالصرامة معها".ولفت إلى أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مطالبا بحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.







جماعة الحوثي التهدئة اليمن



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