لأول مرة في تاريخ اليمن..فرض تسعيرة للصلوات الخمس في أحد مساجد العاصمة صنعاء (صورة)
*يمن برس -صنعاء
تفاجأ مصلون بأحد مساجد صنعاء، بفرض القائم عليه، رسوماً على من يريد الدخول لأداء الصلاة.
وتداول ناشطون، السبت، صورة توضح أن مشرفا بأحد مساجد صنعاء كتب على لوحة أسعار للصلوات نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وبحسب الناشطين، فإن القائم على أحد المساجد في صنعاء علق لوحة على باب المسجد فرض رسوماً على من يريد الدخول لأداء الصلاة.
وقال إن ذلك بهدف تسديد فاتورة الكهرباء المرتفعة.
فيما اعتبر ناشطون آخرون، أنها طريقة سخرية مبتكرة للتعريف بارتفاع تكلفة الكهرباء التجارية في صنعاء والتابعة لقيادات حوثية عليا.
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