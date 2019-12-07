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"ترامب"يشكر إيران على إطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني

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ترامب

*يمن برس - متابعة خاصة

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران على ما قال إنه "تفاوض منصف جدا" أفضى لإطلاق طهران سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني.



وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما "عقد صفقة معا".





وأكد ترامب في تغريدته أن طهران أخذت هدية قدرها 150 مليار دولار خلال إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، مشيرا إلى أنه استعاد الهدية خلال إدارته للبيت الأبيض.



وكان ترامب قد اعتبر في وقت سابق اليوم أن أبدى سعادته بإفراج إيران عن العالم الأمريكي سي وانغ، متعهدا بالعمل على تحرير كل المعتقلين الأمريكيين المسجونين بشكل غير شرعي وراء البحار، حسب تعبيره.



وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم السبت ونشره البيت الأبيض، إن وانغ عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى 3 أيام في الاعتقال في إيران.



وأضاف: "نشكر شركاءنا السويسريين على مساعدتهم في التفاوض مع إيران بشأن إخلاء سبيل السيد وانغ".



وشدد على "أمن ورفاهية المواطنين الأمريكيين يمثل أكبر أولوية للولايات المتحدة. تحرير الأسرى الأمريكيين يمثل أهمية حيوية بالنسبة إلى إدارتي، وسنواصل العمل الدؤوب على إعادة كل مواطنينا المسجونين بشكل غير شرعي في الخارج".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران على ما قال إنه "تفاوض منصف جدا" أفضى لإطلاق طهران سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني.وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما "عقد صفقة معا".وأكد ترامب في تغريدته أن طهران أخذت هدية قدرها 150 مليار دولار خلال إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، مشيرا إلى أنه استعاد الهدية خلال إدارته للبيت الأبيض.وكان ترامب قد اعتبر في وقت سابق اليوم أن أبدى سعادته بإفراج إيران عن العالم الأمريكي سي وانغ، متعهدا بالعمل على تحرير كل المعتقلين الأمريكيين المسجونين بشكل غير شرعي وراء البحار، حسب تعبيره.وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم السبت ونشره البيت الأبيض، إن وانغ عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى 3 أيام في الاعتقال في إيران.وأضاف: "نشكر شركاءنا السويسريين على مساعدتهم في التفاوض مع إيران بشأن إخلاء سبيل السيد وانغ".وشدد على "أمن ورفاهية المواطنين الأمريكيين يمثل أكبر أولوية للولايات المتحدة. تحرير الأسرى الأمريكيين يمثل أهمية حيوية بالنسبة إلى إدارتي، وسنواصل العمل الدؤوب على إعادة كل مواطنينا المسجونين بشكل غير شرعي في الخارج".







ترامب إيران أمريكا



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