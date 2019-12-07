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عدن على كف عفريت.. ثاني عملية اغتيال خلال ساعات والضحية ثلاثيني

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*يمن برس - خاص

اغتال مسلح مجهول، مساء اليوم السبت، شاباً في الثلاثينيات من عمره في العاصمة المؤقتة عدن في ثاني عملية اغتيال تشهدها المدينة خلال ساعات وسادس عملية اغتيال خلال أسبوع.



وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحاً مجهولاً أطلقوا النار على شاب كان يقف بسيارته أمام الحجاز مول في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن.



وأوضح المصدر أن المسلح فر باتجاه جولة كالتكس أمام مرأى المارة فيما لقي الشاب حتفه على الفور.



وفي وقت سابق اليوم، اغتال مسلحون مجهولون العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير “القوى البشرية” لقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.



يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن عمليات اغتيال تستهدف عناصر من الجيش والشرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية وسط عجز الجهات الأمنية في ضبط مرتكبيها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اغتال مسلح مجهول، مساء اليوم السبت، شاباً في الثلاثينيات من عمره في العاصمة المؤقتة عدن في ثاني عملية اغتيال تشهدها المدينة خلال ساعات وسادس عملية اغتيال خلال أسبوع.وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحاً مجهولاً أطلقوا النار على شاب كان يقف بسيارته أمام الحجاز مول في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن.وأوضح المصدر أن المسلح فر باتجاه جولة كالتكس أمام مرأى المارة فيما لقي الشاب حتفه على الفور.وفي وقت سابق اليوم، اغتال مسلحون مجهولون العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير “القوى البشرية” لقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.وتشهد العاصمة المؤقتة عدن عمليات اغتيال تستهدف عناصر من الجيش والشرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية وسط عجز الجهات الأمنية في ضبط مرتكبيها.







عدن اغتيالات المنصورة



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