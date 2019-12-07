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الحوثيون يهددون بشن ضربات صاروخية على الإمارات وإسرائيل
السبت, 07 ديسمبر, 2019 10:35:00 مساءً

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الحوثيون يهددون بشن ضربات صاروخية على الإمارات وإسرائيل
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*يمن برس - متابعة خاصة
هدد وزير الدفاع في حكومة المليشيات محمد ناصر العاطفي، اليوم السبت، بضرب أهداف عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية.

وقال العاطفي في حوار مع صحيفة "المسيرة" إن قواته تملك بنك أهداف عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية".. مضيفاً: "لن نتردد في ضربها إذا قررت القيادة".

وتوعد العاطفي بشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات دول التحالف مشيراً إلى أن الصناعات العسكرية الخاصة بجماعته "تسابق الزمن" وبمستوى ينافس الدول التي سبقتهم في هذا المجال بـ"عشرات السنين"، حد زعمه.

وهدد العاطفي بضرب عشرات الأهداف في الإمارات قائلاً: لا زال وعيدنا للإمارات قائماً وكل تحركاتها مرصودة عن كثب".

وأواخر نوفمبر الماضي، هدد زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، بتوجيه  أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة إسرائيل في حال تنفيذها أي عمل عدائي ضد اليمن.


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خاص - يمن برس

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