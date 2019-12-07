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العراق.. طائرة مسيّرة تستهدف منزل "مقتدى الصدر"

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*يمن برس - متابعات

استهدفت طائرة مسيّرة بقذيفة صاروخية، السبت، منزل رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الداعم للمتظاهرين المناهضين للسلطة، في النجف، وذلك غداة «مجزرة» أدت إلى مقتل 25 متظاهراً بهجوم على أيدي مسلحين مجهولين في بغداد.



وسيطر الغضب على العاصمة العراقية إثر ليلة دامية، إذ شنّ مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، وهو ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 130 آخرين بجروح، حسبما أكدت مصادر طبية. وأطلق المتظاهرون على الهجوم اسم «مجزرة السنك» نسبة إلى جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية.



ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر أمس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت طائرة مسيّرة بقذيفة صاروخية، السبت، منزل رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الداعم للمتظاهرين المناهضين للسلطة، في النجف، وذلك غداة «مجزرة» أدت إلى مقتل 25 متظاهراً بهجوم على أيدي مسلحين مجهولين في بغداد.وسيطر الغضب على العاصمة العراقية إثر ليلة دامية، إذ شنّ مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، وهو ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 130 آخرين بجروح، حسبما أكدت مصادر طبية. وأطلق المتظاهرون على الهجوم اسم «مجزرة السنك» نسبة إلى جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية.ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر أمس.







العراق احتجاجات الصدر



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